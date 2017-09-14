Татарстанцы победили в комплексном единоборстве на Всероссийских играх боевых искусств

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ТАСС, 14 сентября. Команда Республики Татарстан стала победителем медального зачета в соревнованиях по комплексному единоборству на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, которые проходят в Анапе.
Татарстанские спортсмены завоевали 17 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды, заработав 567 очков. Второе место заняла сборная Московской области (13-8-7; 595). Третьей стала команда Челябинской области (8-8-3; 334).
Комплексное единоборство состоит из состязательного поединка и объединяет в себе применение в комплексе эффективных ударов, бросков, болевых приемов и технических приемов из всех видов борьбы и ударных единоборств, разрешенных правилами.
Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали 4 сентября. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу- джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас- рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.
Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.