Фигуристка Загитова занимает третье место на турнире в Италии после короткой программы

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ТАСС, 14 сентября. Российская фигуристка Алина Загитова занимает третье место после короткой программы на ежегодном турнире Кубок Ломбардии, который проходит в итальянском Бергамо.
Загитова набрала 71,29 балла за короткую программу. Другая российская фигуристка Елизавета Туктамышева расположилась на шестой позиции (58,91).
Первое место занимает японка Вакаба Хигути (74,26), которая в прошлом году одержала на турнире в Бергамо победу. Второй по итогам короткой программы стала чемпионка мира и бронзовая медалистка Олимпийских игр итальянка Каролина Костнер (71,67).
Произвольная программа в женском одиночном катании пройдет в пятницу.
15-летняя Загитова является чемпионкой мира 2017 года среди юниоров и победительницей финала юниорской серии Гран- при прошлого сезона. На чемпионате России в 2017 году Загитова завоевала серебро, проиграв только Евгении Медведевой.
20-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, победительницей финала серии Гран-при в сезоне-2014/15. Также она выигрывала чемпионат России в 2013 году.