Карачаево-Черкесия выбрана центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы

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ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия (КЧР), одержавшая победу в первом всероссийском интернет-конкурсе "Флагман Олимпийской страны", станет центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
Конкурс "Флагман Олимпийской страны" проводился с 24 июня по 10 июля 2017 года, всего в нем принял участие 71 регион страны. По условиям конкурса участники спортивно-массовых мероприятий проходивших в рамках всероссийского Олимпийского дня должны были зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и выложить свои фотографии с дипломами соревнований.
"Такое решение было принято Олимпийским комитетом Российской Федерации по итогам победы Карачаево-Черкесии во всероссийском конкурсе "Флагман Олимпийской страны". Мероприятие прокатится "волной" по всей территории страны в конце сентября 2017 года", - говорится в сообщении.
В Карачаево-Черкесии в Дне ходьбы ожидается участие 5 тыс. человек.
"В этом году ожидаем, что в мероприятии примут участие не менее пяти тысяч человек, что почти в 10 раз больше чем годом ранее. Проведена очень большая работа по привлечению участников. В частности, заявлены министры, депутаты, деятели культуры, спорта и общественники республики", - рассказал ТАСС представитель Минспорта КЧР Рустам Джатдоев.
По его словам участниками Дня ходьбы могут стать все желающие. Им предстоит пройти более трех километров по центральному проспекту Черкесска - Ленина.
"Нет никаких ограничений по возрасту и физическим возможностям, каждый участник пройдет, сколько сможет. Финиш состоится на главной площади республики, где пройдет торжественная церемония закрытия Дня ходьбы. Будет организован праздничный концерт. Специальные дипломы будут вручены самому молодому и самому старшему участнику, а также людям с ограниченными возможностями", - добавил собеседник агентства.
Всероссийский день ходьбы проводится под эгидой Олимпийского комитета России и направлен на популяризацию ходьбы как наиболее доступного вида физической активности. Впервые он прошел в 2015 году более чем в 30 городах России.