Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карачаево-Черкесия выбрана центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы

Спорт
14 сентября, 16:38 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 14, сентября. /ТАСС

В мероприятии примут участие 5 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия (КЧР), одержавшая победу в первом всероссийском интернет-конкурсе "Флагман Олимпийской страны", станет центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Конкурс "Флагман Олимпийской страны" проводился с 24 июня по 10 июля 2017 года, всего в нем принял участие 71 регион страны. По условиям конкурса участники спортивно-массовых мероприятий проходивших в рамках всероссийского Олимпийского дня должны были зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и выложить свои фотографии с дипломами соревнований.

"Такое решение было принято Олимпийским комитетом Российской Федерации по итогам победы Карачаево-Черкесии во всероссийском конкурсе "Флагман Олимпийской страны". Мероприятие прокатится "волной" по всей территории страны в конце сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

В Карачаево-Черкесии в Дне ходьбы ожидается участие 5 тыс. человек.

"В этом году ожидаем, что в мероприятии примут участие не менее пяти тысяч человек, что почти в 10 раз больше чем годом ранее. Проведена очень большая работа по привлечению участников. В частности, заявлены министры, депутаты, деятели культуры, спорта и общественники республики", - рассказал ТАСС представитель Минспорта КЧР Рустам Джатдоев.

По его словам участниками Дня ходьбы могут стать все желающие. Им предстоит пройти более трех километров по центральному проспекту Черкесска - Ленина.

"Нет никаких ограничений по возрасту и физическим возможностям, каждый участник пройдет, сколько сможет. Финиш состоится на главной площади республики, где пройдет торжественная церемония закрытия Дня ходьбы. Будет организован праздничный концерт. Специальные дипломы будут вручены самому молодому и самому старшему участнику, а также людям с ограниченными возможностями", - добавил собеседник агентства.

Всероссийский день ходьбы проводится под эгидой Олимпийского комитета России и направлен на популяризацию ходьбы как наиболее доступного вида физической активности. Впервые он прошел в 2015 году более чем в 30 городах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
2
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
3
Восстановление "Зарядья" после вандалов начнется с 18 сентября
4
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
7
Пул инвесторов может вложить $2,5 млрд в голливудский парк Universal в Новой Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама