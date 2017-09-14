Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крянин: российские лыжники полностью выполнили летнюю программу подготовки к ОИ-2018

Спорт
14 сентября, 17:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам вице-президента Федерации лыжных гонок России, члены команды настроены очень серьезно работать, ведь все понимают важность олимпийского сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Члены мужской и женской сборных команд России по лыжным гонкам успешно реализовали весенне-летнюю программу подготовки к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

14 сентября состоялось очередное заседание президиума ФЛГР, на котором в первую очередь рассматривались вопросы, связанные с подготовкой к олимпийскому сезону.

"Вся программа летне-весеннего подготовительного периода полностью реализована, - отметил Крянин. - Есть, конечно, мелкие нюансы, связанные с недомогание отдельных спортсменов, но они картины не портят. Все тренировочные мероприятия, которые были запланированы, прошли в срок".

"Как всегда у нас все проходит на высшем уровне, никаких проблем нет, - продолжил собеседник агентства. - Сами лыжники настроены очень серьезно работать, все понимают важность олимпийского сезона. Тренеры, смазчики также делают все от себя зависящее, чтобы на Олимпиаде команда выступила успешно".

Крянин напомнил, что в Тюмени на днях завершились всероссийские соревнования, где выступали практически все сильнейшие лыжники страны. "Результаты были достигнуты неплохие, тренеры не видят никаких отклонений от плана и удовлетворены тем, в какой форме находятся сейчас их спортсмены", - подытожил Крянин.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
2
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
3
Восстановление "Зарядья" после вандалов начнется с 18 сентября
4
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
5
Пул инвесторов может вложить $2,5 млрд в голливудский парк Universal в Новой Москве
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Ракетный комплекс "Искандер-М" получил новые типы ракет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама