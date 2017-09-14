Крянин: российские лыжники полностью выполнили летнюю программу подготовки к ОИ-2018

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Члены мужской и женской сборных команд России по лыжным гонкам успешно реализовали весенне-летнюю программу подготовки к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

14 сентября состоялось очередное заседание президиума ФЛГР, на котором в первую очередь рассматривались вопросы, связанные с подготовкой к олимпийскому сезону.

"Вся программа летне-весеннего подготовительного периода полностью реализована, - отметил Крянин. - Есть, конечно, мелкие нюансы, связанные с недомогание отдельных спортсменов, но они картины не портят. Все тренировочные мероприятия, которые были запланированы, прошли в срок".

"Как всегда у нас все проходит на высшем уровне, никаких проблем нет, - продолжил собеседник агентства. - Сами лыжники настроены очень серьезно работать, все понимают важность олимпийского сезона. Тренеры, смазчики также делают все от себя зависящее, чтобы на Олимпиаде команда выступила успешно".

Крянин напомнил, что в Тюмени на днях завершились всероссийские соревнования, где выступали практически все сильнейшие лыжники страны. "Результаты были достигнуты неплохие, тренеры не видят никаких отклонений от плана и удовлетворены тем, в какой форме находятся сейчас их спортсмены", - подытожил Крянин.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.