Футболист Иско подписал новый контракт с "Реалом" до 2022 года

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ТАСС, 14 сентября. Мадридский "Реал" объявил о подписании нового соглашения с испанским полузащитником Иско до 30 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее "Реал объявил о продлении контракта с 29-летним бразильским защитником Марсело также до 30 июня 2022 года.
Марсело, играющий на позиции левого защитника, выступает за "Реал" с 2007 года, перейдя из бразильского "Флуминенсе" за €7 млн. С тех пор он провел за команду 415 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 78 голевых передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка Испании и трехкратным - Суперкубка Испании.
Полузащитник Иско перешел в "Реал" из "Малаги" в 2013 года за €30 млн. За мадридский клуб он сыграл 197 игр, забил 34 мяча и сделал 46 результативных передач. 24-летний футболист вместе с командой трижды побеждал в Лиге чемпионов, по разу в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.