Крянин: "Красногорская лыжня" станет важным этапом отбора в олимпийскую команду

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийские соревнования "Красногорская лыжня", которые пройдут во второй половине декабря в подмосковном Красногорске, станут важным этапом отбора в олимпийскую команду. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

"Красногорская лыжня" станет в этом сезоне одним из важных этапов отбора в олимпийскую команду, - отметил Крянин. - По ее итогам будет окончательно определен круг претендентов на поездку в Пхенчхан. Именно из этого списка будут потом выбираться люди для участия в Олимпийских играх".

"Спортсмен, ставший призером на этапе Кубка мира, априори является претендентом на олимпийские медали, поэтому автоматически отберется на Игры, - продолжил собеседник агентства. - Но если тот же Сергей Устюгов ни разу не попадет в число призеров на этапе Кубка мира или два раза не окажется в первой шестерке, то ему нужно будет обязательно выступить в Красногорске. Если он на этапах Кубка мира выполнит все квалификационные требования, то имеет право пропустить российский турнир".

25-летний Устюгов является лидером сборной России, на последнем чемпионате мира, который проходил в конце февраля - начале марта в финском Лахти, россиянин выиграл две золотые и три серебряные награды.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года, "Красногорская лыжня" - с 22 по 27 декабря.