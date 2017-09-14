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Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств

Спорт
14 сентября, 17:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Ранее руководители 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вопрос участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане не входит в сферу ответственности и компетенции национальных антидопинговых организаций. Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В среду британское издание Guardian опубликовало заявление руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO). Они призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала.

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"Вопрос выступления команды России на Олимпиаде 2018 года не входит в сферу ответственности и компетенции 17 национальных антидопинговых агентств", - подчеркнул Колобков.

Совместное заявление глав агентств было сделано по итогам встречи членов NADO в Денвере (штат Колорадо, США). Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады. При этом члены NADO не против выступления ряда россиян в Южной Корее под нейтральным флагом, но при условии прохождения ими тщательного допинг-контроля.

В 2016 году канадский юрист Ричард Макларен возглавил специально созданную комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, заявившего о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года. После выхода летом 2016 года первой части доклада Макларена исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и международным федерациям отстранить россиян от соревнований. После выхода второй части доклада члены NADO в январе 2017 года потребовали отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях.

Макларен в своем докладе, ссылаясь на данные Родченкова, заявлял, что более тысячи российских атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга, а всего были задействованы спортсмены из порядка 30 видов спорта. В среду глава WADA Крейг Риди сообщил ТАСС, что прекращено расследование в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе.

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