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Баклан будет маскотом стадиона "Санкт-Петербург"

Спорт
14 сентября, 17:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

В августе вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы - одна из причин повреждения крыши санкт-петербургского стадиона

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Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург"

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Персонажем-талисманом стадиона "Санкт-Петербург" в футбольном сезоне-2017/18 будет баклан. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе футбольного клуба "Зенит", который проводит на арене на Крестовском острове домашние матчи.

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Ранее в СМИ появилась информация, что баклан станет символом стадиона. В пресс-службе "Зенита" пояснили, что на самом деле речь идет только о том, что баклан будет маскотом арены.

"Это будет маскот. Ростовая кукла в виде баклана будет работать на стадионе в дни матчей в течение этого сезона", - сказали в пресс-службе. Первое появление баклана-маскота на арене "Санкт-Петербург" запланировано на октябрь.

В августе вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в интервью газете "Спорт день за днем" сказал, что бакланы - одна из причин повреждения крыши санкт-петербургского стадиона.

Арена открылась в апреле этого года, ее вместимость составляет 56 196 зрителей. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций по футболу, в частности, игру открытия и финал.

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