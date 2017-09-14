Президент Перу назвал вопрос попадания национальной сборной на ЧМ-2018 главным в стране

ЛИМА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Основной темой для большинства жителей Перу является возможное попадание национальной сборной страны по футболу на чемпионат мира, который пройдет в следующем году в России. Об этом на 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме заявил президент Перу Педро Пабло Кучински.

Сборная Перу за два тура до конца квалификационного турнира занимает четвертое место, которое позволяет ей напрямую попасть на чемпионат мира. Следующий матч сборная проведет против команды Аргентины, которая идет пятой, являясь главным соперником перуанцев в борьбе за прямую путевку на турнир.

"Латинская Америка сходит с ума от футбола, сборная Перу долгое время на попадала на чемпионат мира. Нам осталось сделать всего один шаг, чтобы попасть на чемпионат мира в Россию, это центр всего, что происходит здесь", - сказал Педро Пабло Кучински.

Последний раз на чемпионате мира сборная Перу выступала в 1982 году.