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Фазель: Овечкин и другие игроки НХЛ могут ослушаться запрета на участие в ОИ-2018

Спорт
14 сентября, 17:51 UTC+3 ЛИМА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Ранее глава Международной федерации хоккея сообщил, что шансов на положительное урегулирование вопроса между IIHF и НХЛ по участию игроков в Олимпийских играх 2018 года не осталось

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЛИМА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Игроки, выступающие в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), могут сыграть за национальные сборные своих стран на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на запрет лиги. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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Ранее Фазель сообщил, что шансов на положительное урегулирование вопроса между IIHF и НХЛ по участию игроков в Олимпийских играх 2018 года не осталось.

"Да, вопрос закрыт, но посмотрим, возможно, мы увидим игроков, которые захотят приехать на Олимпиаду, к примеру, Александр Овечкин сказал, что приедет. Дисквалификация со стороны НХЛ? Да, но некоторые игроки могут сказать: "Хорошо, дисквалифицируйте меня, но я сыграю". Посмотрим", - сказал Фазель.

"Но, с другой стороны, мы всегда уважаем контракты и будем следовать правилам, которые существуют между НХЛ и нами", - подчеркнул он.

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. Позднее российский нападающий команды НХЛ "Вашингтон" Овечкин заявил, что сыграет на Играх-2018 независимо от того, какое решение об участии в турнире примет руководство лиги. В четверг издание The Athletic опубликовало информацию, согласно которой IIHF уведомила НХЛ, что не допустит игроков с контрактом в лиге до участия в Олимпиаде-2018.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу на время турнира. Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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