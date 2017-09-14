На стадионе ЧМ-2018 в Волгограде засеяли газон

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ТАСС, 14 сентября. На "Волгоград-Арене", которая примет матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, засеяли газон. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на генподрядчика строительства АО "Стройтрансгаз".
Для посева травы использовано 750 кг смеси нескольких сортов травы райграс, которая взойдет через 1-2 недели - в зависимости от погодных условий. После всхода травы будет осуществляться комплекс агротехнических мероприятий по уходу за газоном - полив, стрижка, подкормка минеральными удобрениями, а также дополнительное освещение. Как только сформируется корневая система поля, его прошьют полимерным волокном. Выполненная таким способом стабилизация площадки значительно повысит износоустойчивость газона и снизит риск получения травм спортсменами.
На строительстве стадиона в Волгограде задействованы более 2 тысяч человек, работы ведутся круглосуточно.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Волгоград-Арена" примет четыре матча группового этапа мирового первенства.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018