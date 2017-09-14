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Пан Ги Мун стал председателем комиссии по этике МОК

Спорт
14 сентября, 18:12 UTC+3 /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Он будет занимать этот пост как минимум до 2021 года

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Пан Ги Мун

Пан Ги Мун

© EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT

ЛИМА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун стал председателем комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение было принято на 131-й сессии организации, которая проходит в Лиме.

Пан Ги Мун - восьмой генеральный секретарь ООН, он занимал эту должность с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года, сменив на этом посту Кофи Аннана.

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"Для меня большая честь и привилегия работать председателем комиссии по этике МОК. Я беру на себя эту серьезную ответственность, - сказал Пан Ги Мун. - Я полагаю, что этика необходима для успешной работы любой организации, вот почему я делал все, чтобы повышать культуру и этику в ООН".

"Я заверяю вас, что смогу внести существенную лепту в работу МОК, работая совместно с членами комиссии по этике. И вместе с тем буду служить международному сообществу", - добавил он.

Пан Ги Мун, который являлся единственным кандидатом на пост председателя комиссии по этике МОК, был поддержан большинством членов МОК, за него отдали голоса 73 человека, четверо высказались против, 5 - воздержались.

Он будет занимать этот пост как минимум до 2021 года.

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