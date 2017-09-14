Российские шахматисты Свидлер и Федосеев вышли в четвертьфинал Кубка мира

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ТАСС, 14 сентября. Российский шахматист Петр Свидлер на тай-брейке одержал победу над китайцем Бу Сянчжи и вышел в четвертьфинал Кубка мира, который проходит в Тбилиси.
Владимир Федосеев также на тай-брейке победил израильтянина Максима Родштейна.
Россияне Евгений Наер и Александр Грищук не сумели выйти в 1/4 финала. Наер уступил венгру Рихарду Раппорту, Грищук - французу Максиму Вашье-Лаграву.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Свидлер - Вашье-Лаграв, Василий Иванчук (Украина) - Левон Аронян (Армения), Уэсли Со (США) - Федосеев, Раппорт - Дин Лижэнь (Китай). Стадия 1/4 финала стартует 15 сентября.
Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк.
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Соревнования в Тбилиси завершатся 27 сентября.