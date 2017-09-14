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Биспинг и Сент-Пьер 4 ноября проведут бой за титул UFC в среднем весе

Спорт
14 сентября, 20:06 UTC+3 ТАСС

Изначально бой был запланирован на лето, но был отменен после того, как Сен-Пьер заявил, что не будет драться с Биспингом раньше октября

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ТАСС, 14 сентября. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе британец Майкл Биспинг 4 ноября проведет защиту титула в поединке с канадцем Джорджем Сент-Пьером. Об этом сообщает пресс- служба UFC.

Изначально бой был запланирован на лето, но был отменен после того, как Сен-Пьер заявил, что не будет драться с Биспингом раньше октября. Бой пройдет в рамках турнира UFC 217 в Нью-Йорке.

Перед главным поединком вечера свои бои проведут российские бойцы. Алексей Олейник встретится с американцем Кертисом Блэйдсом, а Гаджимурад Антигулов - с представителем Молдавии Йоном Кутелабой.

38-летний Биспинг выйдет в октагон впервые с октября 2016 года, когда завоевал титул в бою с с американцем Дэном Хендерсоном. Всего на счету британца 38 боев, в которых он одержал 31 победу. Бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе 36-летний Сен-Пьер провел 27 поединков, выиграв 25.

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