"Чеховские медведи" проиграли украинскому "Мотору" в матче гандбольной Лиги чемпионов

Футбольные болельщики поддержали гандбольный "Спартак" в первом официальном матчеСпорт 14 сентября, 21:25
Базаревич: участие Кулагина в полуфинале Евробаскета остается под вопросомСпорт 14 сентября, 21:21
Гандбольный клуб "Спартак" победил СКИФ в первом официальном матчеСпорт 14 сентября, 21:14
Дуров объяснил сбой в работе Telegram резким увеличением активности пользователейОбщество 14 сентября, 20:36
США ввели санкции против двух украинских авиакомпанийМеждународная панорама 14 сентября, 20:31
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных местМеждународная панорама 14 сентября, 20:24
Тиньков готов отозвать иск к блогерам о защите деловой репутацииЭкономика и бизнес 14 сентября, 20:21
Замглавы ФСИН Коршунов арестован до 13 ноябряПроисшествия 14 сентября, 20:07
Банк "ФК Открытие" оформил контроль над банком "Траст" и "Росгосстрах банком"Экономика и бизнес 14 сентября, 19:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 сентября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" крупно уступил украинском "Мотору" со счетом 23:36 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Мотор" с двумя очками возглавляет турнирную таблицу группы D, клуб из Московской области располагается на последнем шестом месте (0).
В следующем туре "Чеховские медведи" 23 сентября примут французский "Монпелье", "Мотор" на следующий день на выезде сыграет с португальским "Спортингом".