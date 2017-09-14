"Чеховские медведи" проиграли украинскому "Мотору" в матче гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 14 сентября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" крупно уступил украинском "Мотору" со счетом 23:36 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мотор" с двумя очками возглавляет турнирную таблицу группы D, клуб из Московской области располагается на последнем шестом месте (0).

В следующем туре "Чеховские медведи" 23 сентября примут французский "Монпелье", "Мотор" на следующий день на выезде сыграет с португальским "Спортингом".