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"Чеховские медведи" проиграли украинскому "Мотору" в матче гандбольной Лиги чемпионов

Спорт
14 сентября, 20:54 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 23:36 в пользу украинской команды

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ТАСС, 14 сентября. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" крупно уступил украинском "Мотору" со счетом 23:36 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мотор" с двумя очками возглавляет турнирную таблицу группы D, клуб из Московской области располагается на последнем шестом месте (0).

В следующем туре "Чеховские медведи" 23 сентября примут французский "Монпелье", "Мотор" на следующий день на выезде сыграет с португальским "Спортингом".

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