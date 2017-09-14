Гандбольный клуб "Спартак" победил СКИФ в первом официальном матче

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский гандбольный клуб "Спартак" одержал победу над краснодарским СКИФом со счетом 26:24 в матче чемпионата России, который стал первой официальной встречей для столичной команды. Игра прошла во дворце спорта "Динамо" в Крылатском.
Ранее пресс-атташе "Спартака" Антон Хализов сообщил ТАСС, что билеты на матч были бесплатными.
Федерация гандбола России объявила о создании команды 3 августа, перед клубом поставлена задача через сезон стать чемпионом страны. Главным тренером команды является Василий Филиппов - 14-кратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка страны. В состав красно-белых входит ряд игроков сборной России - Александр Черноиванов, Александр Деревень, Дмитрий Ковалев.