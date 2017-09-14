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Фигурист Петров занимает восьмое место на турнире в Италии после короткой программы

Спорт
14 сентября, 21:54 UTC+3 ТАСС

Другой российский фигурист Андрей Лазукин расположился на девятой позиции

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Александр Петров

Александр Петров

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Российский фигурист Александр Петров занимает восьмое место после короткой программы на ежегодном турнире Кубок Ломбардии, который проходит в итальянском Бергамо. Петров набрал 68,79 балла за короткую программу.

Другой российский фигурист Андрей Лазукин расположился на девятой позиции (67,92).

Первое место занимает японец Сема Уно (104,87). Вторым по итогам короткой программы стал американец Джейсон Браун (83,01), третьим - австралиец Брендан Кэрри (82,30).

Произвольная программа в мужском одиночном катании пройдет в субботу.

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