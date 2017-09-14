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Тарпищев: адаптация к грунтовому покрытию определит игру россиян в матче Кубка Дэвиса

Спорт
14 сентября, 22:24 UTC+3 ЛИМА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Встреча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Венгрии пройдет в Венгрии с 15 по 17 сентября

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Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

© Вадим Скрябин/ТАСС

ЛИМА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Игра российских теннисистов в матче Кубка Дэвиса против команды Венгрии во многом будет зависеть от того, как быстро они сумеют адаптироваться к грунтовому покрытию, на котором будут проходить встречи. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР), капитан мужской сборной страны Шамиль Трапищев.

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Встреча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Венгрии пройдет в Венгрии с 15 по 17 сентября. В пятницу будут сыграны две одиночные встречи: Андрей Рублев - Мартон Фучович и Карен Хачанов - Аттила Балаш.

"Надо выигрывать, но все упирается в вопрос адаптации на грунте. Даниил Медведев сейчас похуже выглядит в силу того, что он много играл и еще не до конца восстановился, поэтому сначала выступят Рублев и Качанов. Как они адаптируются, мне судить тяжело, но, с их слов, все должно быть нормально", - сказал Тарпищев, который сейчас находится на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме, поэтому роль капитана в матче выполняет Игорь Куницын.

В субботу будет сыграна парная встреча, где соперниками Балаша и Фучовича станут Константин Кравчук и Даниил Медведев. В воскресенье Фучович сыграет с Хачановым, а Балаш - с Рублевым.

В плей-офф Мировой группы разыгрываются восемь мест в Мировой группе на следующий сезон. Участвуют восемь команд, проигравших матчи первого раунда Мировой группы, а также восемь сборных, завоевавших это право по итогам турниров в Первой группе каждой из региональных зон.

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