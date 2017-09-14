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Семин: ничья с "Копенгагеном" не была пределом мечтаний для "Локомотива"

Спорт
14 сентября, 22:27 UTC+3 КОПЕНГАГЕН КОПЕНГАГЕН 14, сентября. /ТАСС

Главный тренер московского клуба считает, что все матчи группового турнира Лиги Европы для команды будут сложными

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

© Егор Алеев/ТАСС

КОПЕНГАГЕН, 14 сентября. /ТАСС/. Ничейный результат матча футбольной Лиги Европы с датским "Копенгагеном" не был пределом мечтаний для московского "Локомотива". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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В четверг "Локомотив" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде сыграл вничью с "Копенгагеном" со счетом 0:0.

"Матч был сложным, тем более он проходил на выезде, букмекеры сказали, то "Копенгаген" фаворит, так что была хорошая игра, тяжелая. Одно очко для нас сегодня - это хороший результат. Ничья не была пределом мечтаний, во втором тайме мы более активно играли в атаке и более разнообразно, поэтому нам нужны были новые игроки. Антон Миранчук и Эдер хорошо вышли", - сказал Семин.

"Соперник очень "компактный", хорошо играет наверху, в единоборствах, которые они выигрывали в первом тайме, из-за чего мы не имели преимущества. Не знаю, какие следующие матчи будут, у нас их еще пять, но все точно будут сложными. Давно "Локомотив" не выступал в еврокубках, но сейчас у нас самый важный матч с "Амкаром", а потом, когда подойдет домашняя игра с "Копенгагеном", все вспомним", - отметил тренер.

В следующем матче Лиги Европы 28 сентября "Локомотив" на своем поле сыграет с чешским "Фаставом".

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