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Тренер: "Копенгаген" имел преимущество в игре с "Локомотивом" и должен был побеждать

Спорт
14 сентября, 22:40 UTC+3 КОПЕНГАГЕН /Дания/ 14, сентября. /ТАСС

Столе Сольбаккен похвалил защитников московского клуба, которые, по его мнению не допускали ошибок в обороне

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Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен

© EPA/GEORGI LICOVSKI

КОПЕНГАГЕН /Дания/, 14 сентября. /ТАСС/. Датский футбольный клуб "Копенгаген" имел преимущество в матче Лиги Европы с "Локомотивом" и должен был выигрывать. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер датской команды Столе Сольбаккен.

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"Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы

В четверг "Копенгаген" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 0:0.

"Матч с "Рубином" (прошел в 2010 году и завершился победой датской команды со счетом 1:0 - прим. ТАСС) тоже был достаточно равным, но сегодня у нас было преимущество и мы должны были победить, просто не получилось. У "Локомотива" хорошие защитники, которые не допускали ошибок. В целом получился красивый матч, на уровне Лиги Европы", - сказал Сольбаккен.

"Мы очень хорошо играли, футболисты чувствовали друг друга, делали ловушки для "Локомотива", но соперник на них не попался", - добавил тренер.

В следующем матче Лиги Европы 28 сентября "Копенгаген" на выезде сыграет с молдавским "Шерифом". "Локомотив" в этот же день на своем поле примет чешский "Фастав".

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