"Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги Европы

СМИ: Госдеп одобрил поставки оружия за рубеж на $79,5 млрд в 2017 годуМеждународная панорама 15 сентября, 0:36
Фурсенко подарил болельщику галстук в честь победы "Зенита" над "Вардаром"Спорт 15 сентября, 0:33
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 15 сентября, 0:27
Не предел мечтаний: "Локомотив" сыграл вничью с "Копенгагеном" в матче Лиги ЕвропыСпорт 15 сентября, 0:26
Российские теннисисты сыграют с венграми за место в Мировой группе Кубка ДэвисаСпорт 15 сентября, 0:16
Тренер сборной Саудовской Аравии покинул пост после выхода команды на ЧМ-2018Спорт 15 сентября, 0:10
По Газоль: сборная Испании сделает все, чтобы выиграть бронзу ЕвробаскетаСпорт 14 сентября, 23:58
"Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги ЕвропыСпорт 14 сентября, 23:56
Тарасов: "Локомотив" хотел победить "Копенгаген", но не получалась игра в атакеСпорт 14 сентября, 23:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СКОПЬЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" разгромил македонский "Вардар" со счетом 5:0 в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Скопье.
Голы забили Александр Кокорин (6-я и 21-я минуты), Артем Дзюба (39), Бранислав Иванович (66) и новичок команды аргентинец Эмилиано Ригони (90), который впервые отличился за петербургский клуб. На счету Кокорина четыре мяча в текущем розыгрыше турнира с учетом матчей квалификации. Дзюба забил первый гол в сезоне.
"Зенит" и "Вардар" выступают в группе L вместе с клубами "Реал Сосьедад" (Испания) и "Русенборг" (Норвегия). В следующем матче "Зенит" 28 сентября дома встретится с испанской командой, в тот же день "Вардар" сыграет в гостях с "Русенборгом".
Ранее в группе F Лиги Европы другой российский клуб "Локомотив" сыграл в гостях с датским "Копенгагеном" со счетом 0:0.