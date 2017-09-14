"Зенит" разгромил "Вардар" в матче Лиги Европы

СКОПЬЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" разгромил македонский "Вардар" со счетом 5:0 в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Скопье.

Голы забили Александр Кокорин (6-я и 21-я минуты), Артем Дзюба (39), Бранислав Иванович (66) и новичок команды аргентинец Эмилиано Ригони (90), который впервые отличился за петербургский клуб. На счету Кокорина четыре мяча в текущем розыгрыше турнира с учетом матчей квалификации. Дзюба забил первый гол в сезоне.

"Зенит" и "Вардар" выступают в группе L вместе с клубами "Реал Сосьедад" (Испания) и "Русенборг" (Норвегия). В следующем матче "Зенит" 28 сентября дома встретится с испанской командой, в тот же день "Вардар" сыграет в гостях с "Русенборгом".

Ранее в группе F Лиги Европы другой российский клуб "Локомотив" сыграл в гостях с датским "Копенгагеном" со счетом 0:0.

Остальные результаты игрового дня:

"Витесс" (Нидерланды) - "Лацио" (Италия) - 2:3

"Герта" (Германия) - "Атлетик" (Испания) - 0:0

"Витория Гимарайнш" (Португалия) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:1

"Заря" (Украина) - "Эстерсунд" (Швеция) - 0:2

"Зюлте-Варегем" (Бельгия) - "Ницца" (Франция) - 1:5

"Марсель" (Франция) - "Коньяспор" (Турция) - 1:0

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Русенборг" (Норвегия) - 4:0

"Стяуа" (Румыния) - "Виктория" (Чехия) - 3:0

"Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Лугано" (Швейцария) - 2:1

"Црвена Звезда" (Сербия) - БАТЭ (Белоруссия) - 1:1.