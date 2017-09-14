По Газоль: сборная Испании сделает все, чтобы выиграть бронзу Евробаскета

СТАМБУЛ /Турция/, 14 сентября. /ТАСС/. Сборная Испании сделает все возможное, чтобы выиграть бронзовые медали чемпионата Европы по баскетболу. Об этом журналистам заявил тяжелый форвард команды По Газоль.

Сборная Испании в четверг в Стамбуле проиграла команде Словении в полуфинале турнира со счетом 72:92.

"Сборная Словении сыграла превосходно и заслуженно победила, - сказал Газоль. - Но мы приехали на турнир с целью завоевать медали, надо сделать все для этого. Мое будущее в сборной? Я думаю о том, что надо выиграть следующий матч".

Во втором полуфинале сыграют сборные России и Сербии. Игра состоится в пятницу.