Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Арсенал" и "Динамо" откроют 10-й тур чемпионата России по футболу

Спорт
15 сентября, 0:55 UTC+3 ТАСС

Матч пройдет на стадионе "Арсенал" в Туле, начало - 19:30 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты московского "Динамо"

Футболисты московского "Динамо"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Столичное "Динамо" сыграет в пятницу в гостях с тульским "Арсеналом" в стартовом матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Динамовцы лишь на очко опережают туляков в турнирной таблице и в случае победы догонят чемпиона страны "Спартак".

Смотрите также

Глава "ВТБ Арена парк" подтвердил, что стадион "Динамо" может открыться матчем сборной РФ

Степашин: никаких проблем с выступлением ФК "Динамо" на арене в Петровском парке не будет

Следственные органы изучают сделки прежнего руководства ФК "Динамо"

Бывшая и нынешняя команды черногорского специалиста Миодрага Божовича начали сезон не лучшим образом, расположившись в зоне борьбы за выживание и одержав всего по две победы. "Арсенал" Божовича имеет восемь очков и находится на 13-м месте. "Динамо" расположилось на две строчки выше, в том числе благодаря очку, завоеванному неделю назад в матче с лидером "Зенитом".

Пусть команда из Санкт-Петербурга провела не лучший матч, "Динамо" сумело навязать бой принципиальному сопернику. Однако динамовцы не могут победить уже на протяжении трех матчей, предыдущую гостевую встречу они проиграли "Краснодару" со счетом 0:2. Перестал забивать и лучший бомбардир команды Кирилл Панченко, чьи два мяча принесли "Динамо" последнюю победу - в гостях над "Анжи" (3:1). Выигрывали динамовцы после возвращения в премьер-лигу лишь у команд, занимающих два последних места в таблице - "Амкара" и "Анжи".

Серьезной потерей для "Динамо" в Туле станет отсутствие дисквалифицированного полузащитника Самбы Соу, который является одним из лучших футболистов команды на старте сезона. В матче с "Зенитом" Соу получил четвертую желтую карточку.

В "Динамо" у Божовича не получилось

Миодраг Божович в России поработал уже в шести клубах, так что с бывшими командами встречается регулярно. В "Динамо" Божович не слишком удачно работал год - с апреля 2010 года по апрель 2011-го. Сезон 2010 года "Динамо" завершило на седьмом месте, Божович продолжил работать в переходном сезоне-2011/12, однако подал в отставку после поражения в четвертьфинале Кубка России от "Ростова".

Смотрите также

"Ростов" сыграл вничью с "Арсеналом" и вышел на четвертое место в чемпионате России

Тульский "Арсенал" подписал контракт с замбийским футболистом Кангва

Ничья сродни победе: "Динамо" с "Зенитом" разошлись миром в матче РФПЛ

Минувшим летом Божович вернулся в Россию после работы в "Црвене Звезде", которую привел к победе в чемпионате Сербии. "Арсенал" чудом сохранил место в элите и под руководством черногорского тренера вновь решает задачи выживания. В предыдущем туре "Арсенал" добился ничьей в гостях с "Ростовом" (2:2) благодаря дублю соотечественника Божовича Луки Джорджевича, а перед паузой в чемпионате на своем поле проиграл аутсайдеру "Амкару".

Матч пройдет на стадионе "Арсенал" в Туле, начало - 19:30 мск. Главным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

10-й тур продолжится в субботу, когда пройдут матчи ЦСКА - "Ростов" и "Анжи" - "Краснодар". В воскресенье встречаются "СКА-Хабаровск" и "Ахмат", "Тосно" и "Спартак", "Рубин" и "Урал". Завершится тур в понедельник матчами между "Локомотивом" и "Амкаром", а также "Зенитом" и "Уфой".

После девяти туров в чемпионате лидирует "Зенит" - 21 очко. 20 очков набрал "Локомотив", 18 - "Краснодар".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
2
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
3
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
4
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
7
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама