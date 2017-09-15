"Арсенал" и "Динамо" откроют 10-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 15 сентября. Столичное "Динамо" сыграет в пятницу в гостях с тульским "Арсеналом" в стартовом матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Динамовцы лишь на очко опережают туляков в турнирной таблице и в случае победы догонят чемпиона страны "Спартак".

Бывшая и нынешняя команды черногорского специалиста Миодрага Божовича начали сезон не лучшим образом, расположившись в зоне борьбы за выживание и одержав всего по две победы. "Арсенал" Божовича имеет восемь очков и находится на 13-м месте. "Динамо" расположилось на две строчки выше, в том числе благодаря очку, завоеванному неделю назад в матче с лидером "Зенитом".

Пусть команда из Санкт-Петербурга провела не лучший матч, "Динамо" сумело навязать бой принципиальному сопернику. Однако динамовцы не могут победить уже на протяжении трех матчей, предыдущую гостевую встречу они проиграли "Краснодару" со счетом 0:2. Перестал забивать и лучший бомбардир команды Кирилл Панченко, чьи два мяча принесли "Динамо" последнюю победу - в гостях над "Анжи" (3:1). Выигрывали динамовцы после возвращения в премьер-лигу лишь у команд, занимающих два последних места в таблице - "Амкара" и "Анжи".

Серьезной потерей для "Динамо" в Туле станет отсутствие дисквалифицированного полузащитника Самбы Соу, который является одним из лучших футболистов команды на старте сезона. В матче с "Зенитом" Соу получил четвертую желтую карточку.

В "Динамо" у Божовича не получилось

Миодраг Божович в России поработал уже в шести клубах, так что с бывшими командами встречается регулярно. В "Динамо" Божович не слишком удачно работал год - с апреля 2010 года по апрель 2011-го. Сезон 2010 года "Динамо" завершило на седьмом месте, Божович продолжил работать в переходном сезоне-2011/12, однако подал в отставку после поражения в четвертьфинале Кубка России от "Ростова".

Минувшим летом Божович вернулся в Россию после работы в "Црвене Звезде", которую привел к победе в чемпионате Сербии. "Арсенал" чудом сохранил место в элите и под руководством черногорского тренера вновь решает задачи выживания. В предыдущем туре "Арсенал" добился ничьей в гостях с "Ростовом" (2:2) благодаря дублю соотечественника Божовича Луки Джорджевича, а перед паузой в чемпионате на своем поле проиграл аутсайдеру "Амкару".

Матч пройдет на стадионе "Арсенал" в Туле, начало - 19:30 мск. Главным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

10-й тур продолжится в субботу, когда пройдут матчи ЦСКА - "Ростов" и "Анжи" - "Краснодар". В воскресенье встречаются "СКА-Хабаровск" и "Ахмат", "Тосно" и "Спартак", "Рубин" и "Урал". Завершится тур в понедельник матчами между "Локомотивом" и "Амкаром", а также "Зенитом" и "Уфой".

После девяти туров в чемпионате лидирует "Зенит" - 21 очко. 20 очков набрал "Локомотив", 18 - "Краснодар".