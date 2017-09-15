Рэндольф: сборной Словении неважно, с кем играть в финале Евробаскета

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СТАМБУЛ /Турция/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборной Словении безразлично, кто станет ее соперником по финальному матчу чемпионата Европы по баскетболу - россияне или сербы. Об этом ТАСС заявил тяжелый форвард сборной Словении Энтони Рэндольф.
В четверг в полуфинале турнира сборная Словении одержала победу над командой Испании со счетом 92:72. Матч 1/2 финала между сборными России и Сербии состоится в пятницу.
"Несмотря на счет, игра получилась очень сложной для нас, но мы были чрезвычайно настроены на победу, - сказал Рэндольф. - Теперь сделаем все возможное, чтобы выиграть золотые медали. С кем лучше играть в финале, не знаю, завтра будем смотреть игру сборных России и Сербии. Обе команды сильные".
Рэндольф, выступавший за "Локомотив-Кубань" с 2014 по 2016 год, признался, что хорошо знает сборную России. "В команде много сильных исполнителей. Швед просто "убивает" всех на этом Евробаскете, Мозгов играет в НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) и очень силен. Россия показывает отличный баскетбол здесь".
Финал турнира пройдет в Стамбуле 17 сентября.