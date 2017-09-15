Нобоа: разгром "Вардара" показал, что взаимодействия нападающих "Зенита" улучшаются

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СКОПЬЕ, 15 сентября. /ТАСС/. Крупная победа футбольного клуба "Зенит" над македонским "Вардаром" на групповом этапе Лиги Европы показала, что взаимодействия нападающих российской команды улучшаются с каждым днем. Об этом журналистам рассказал полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа.
В четверг в первом матче группового этапа Лиги Европы "Зенит" разгромил "Вардар" в Скопье со счетом 5:0.
"Матч против "Вардара" получился относительно легким, прежде всего из-за того, что нам удалось забить быстрый гол. После этого соперник раскрылся, в его обороне стали появляться свободные зоны, и нам стало легче. Очень хорошо, что нам удалось забить пять мячей в ворота "Вардара", это показатель того, что наши нападающие начинают лучше чувствовать друг друга и взаимодействовать", - сказал Нобоа.
"Я бы не сказал, что соперник чем-то удивил нас. Даже после того, как мы повели 3:0, мы не собирались останавливаться и хотели забить еще. После первого тайма нам было важно не потерять концентрацию, с чем мы хорошо справились", - отметил эквадорский полузащитник.
Во втором туре группового этапа Лиги Европы "Зенит" 28 сентября на своем поле сыграет с испанским "Реалом Сосьедад".