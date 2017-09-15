ПКР поздравил Парсонса с избранием на пост главы Международного паралимпийского комитета

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ЛИМА, 15 сентября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) поздравил бразильца Эндрю Парсонса с избранием на пост главы Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом журналистам сообщил сам Парсонс.
Парсонс был избран президентом МПК 8 сентября на генеральной ассамблее организации в Абу-Даби (ОАЭ). На этом посту он сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.
"Я получил несколько писем с поздравлениями. Считаю президента и вице-президентов ПКР своими хорошим друзьями. Они также присоединились к поздравлениям, и я поблагодарил их за теплые слова", - сказал Парсонс.
"Мы поддерживаем деловые контакты на постоянной основе, в том числе рабочая комиссия МПК, [занимающаяся вопросом восстановления ПКР]", - добавил он.
6 сентября МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР, однако российские спортсмены, представляющие биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд, допущены в нейтральном статусе к соревнованиям, на которых они могут завоевать лицензии для участия в Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.
Гарантированно допуск к Играм, которые пройдут в марте следующего года, россияне получат в случае полного восстановления членства ПКР, которое было приостановлено после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте.