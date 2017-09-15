Глава комиссии спортсменов МОК: "чистые" российские атлеты должны выступить на ОИ-2018

ЛИМА, 15 сентября. /ТАСС/. "Чистые" российские спортсмены должны получить возможность выступить на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Такое мнение на пресс-конференции высказала глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро.

В среду британское издание Guardian опубликовало заявление руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO). Они призвали МОК отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала.

"Мы сейчас ждем результатов [расследования]. Худшее, что может случиться - если от соревнований будут отстранены абсолютно "чистые" спортсмены, вот почему это расследование так важно. И с приближением Олимпийских игр в Пхенчхане мы все больше обращаем внимание на сроки, чтобы понимать перспективу. Но в любом случае "чистые" спортсмены должны получить возможность соревноваться", - сказала Руджеро, комментируя возможное отстранение сборной России от участия в предстоящих Играх.

Две комиссии МОК на основе доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном ведут собственное расследование. Одной руководит швейцарец Денис Освальд, она занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет другой гражданин Швейцарии Самуэль Шмидт, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.