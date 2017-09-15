Величкин: СКА на данный момент собрал все лучшее в российском хоккее

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МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Санкт-петербургский СКА собрал все самое лучшее в российском хоккее. Такое мнение ТАСС высказал вице- президент магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги "Металлург" Геннадий Величкин.
СКА и "Металлург" сыграют в пятницу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команды были соперниками в финале Кубка Гагарина - 2017, в котором СКА одержал победу в серии со счетом 4-1. В нынешнем сезоне санкт-петербургский клуб не знает поражений, победив во всех 10 матчах со старта чемпионата.
"СКА немножко находится обособленно от всех. Потому что сегодня СКА - это все лучшее, что есть в российском хоккее. Но мы тоже готовимся и работаем", - отметил Величкин.
Матч СКА - "Металлург" пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.