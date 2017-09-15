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Величкин: СКА на данный момент собрал все лучшее в российском хоккее

Спорт
15 сентября, 9:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В нынешнем сезоне санкт-петербургский клуб не знает поражений, победив во всех 10 матчах со старта чемпионата

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Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин

Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Санкт-петербургский СКА собрал все самое лучшее в российском хоккее. Такое мнение ТАСС высказал вице- президент магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги "Металлург" Геннадий Величкин.

СКА и "Металлург" сыграют в пятницу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команды были соперниками в финале Кубка Гагарина - 2017, в котором СКА одержал победу в серии со счетом 4-1. В нынешнем сезоне санкт-петербургский клуб не знает поражений, победив во всех 10 матчах со старта чемпионата.

"СКА немножко находится обособленно от всех. Потому что сегодня СКА - это все лучшее, что есть в российском хоккее. Но мы тоже готовимся и работаем", - отметил Величкин.

Матч СКА - "Металлург" пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.

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