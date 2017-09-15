Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Устюгов стал заслуженным мастером спорта

Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректноНаука 15 сентября, 11:16
"Ведомости": РЖД через три года смогут перевозить грузы в тяжелых вагонахТранспорт 15 сентября, 11:08
Чемпион "Формулы-1" Росберг стал менеджером гонщика КубицыСпорт 15 сентября, 11:07
Первый город на Таймыре: как на Енисее появились ворота в АрктикуВ стране 15 сентября, 11:00
Путеводитель по сериалам: лучшие премьеры этой осениКультура 15 сентября, 10:55
В лондонском метро прогремел взрывПроисшествия 15 сентября, 10:51
В Екатеринбурге состоялась премьера оратории "Огни Урала" по либретто 1932 годаНовости Урала 15 сентября, 10:49
Опубликован шорт-лист конкурса "СМИротворец" по Уральскому федеральному округуНовости партнеров 15 сентября, 10:40
Контракт на проведение Гран-при Сингапура "Формулы-1" продлен до 2021 годаСпорт 15 сентября, 10:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Министерство спорта Российской Федерации присвоило звание "Заслуженного мастера спорта России" лыжнику Сергею Устюгову. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.
Приказ от 12 сентября о присвоении почетного звания подписан министром спорта России Павлом Колобковым.
Устюгов в прошедшем сезоне одержал победу на престижной многодневке "Тур де Ски", установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем завоевал пять медалей, две из которых золотые, на чемпионате мира в финском Лахти.