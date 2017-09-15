Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Устюгов стал заслуженным мастером спорта

ТАСС, 15 сентября. Министерство спорта Российской Федерации присвоило звание "Заслуженного мастера спорта России" лыжнику Сергею Устюгову. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Приказ от 12 сентября о присвоении почетного звания подписан министром спорта России Павлом Колобковым.

Устюгов в прошедшем сезоне одержал победу на престижной многодневке "Тур де Ски", установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем завоевал пять медалей, две из которых золотые, на чемпионате мира в финском Лахти.