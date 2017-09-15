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Борзов не исключает, что только робот-спортсмен сможет побить рекорды спринтера Болта

Спорт
15 сентября, 14:44 UTC+3 ЛИМА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

31-летнему спортсмену принадлежат рекорды мира на дистанциях 100 м и 200 м - 9,58 секунды и 19,19 секунды соответственно

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ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный олимпийский чемпион в спринтерском беге Валерий Борзов считает невероятными установленные ямайцем Усэйном Болтом рекорды мира и не исключает, что превзойти их теперь сможет только киборг или робот-спортсмен. Такое мнение он высказал ТАСС на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), членом которого является.

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Болт завершил карьеру в августе, после вступления на чемпионате мира в Лондоне, где он завоевал бронзу в беге на 100 м. 31-летнему спортсмену принадлежат рекорды мира на дистанциях 100 м и 200 м (9,58 секунды и 19,19 секунды соответственно).

"Болт сам сказал, что его рекорды будут стоять лет 20. Я не представляю, как он добился этих результатов, мне неизвестна технология его подготовки; я издал свою книгу по методике, которая основана на моих дневниках, я могу отчитаться о своей работе. Мне бы хотелось узнать, как занимался Болт, то, что он талантливый и одаренный, не вызывает вопросов, но я не представляю, как можно бежать [200 метров] за 19,19. Возможно, это суперуникальный случай", - сказал Борзов.

"Похоже, что его рекорды теперь побьет только киборг. Когда соревноваться уже будут люди с трансплантированными органами, к примеру, будут подсаживать спринтеру стволовые клетки гепарда, волка - тому, кому нужна выносливость. Звучит как бред, но в этом бреде есть кое-что. Есть известный фильм, "Робокоп" называется, а тут будет робоспортсмен", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что его интересует, как будет выглядеть профессиональный спорт через 50-60 лет. "Пока эта тема нигде не поднималась и не обсуждалась, однако мы видим, что появилась подсадка стволовых клеток, трансплантология. Наука двигается и возникает вопрос, не появится ли спорт киборгов? Мы уже видим отдельные фрагменты этого, а что дальше будет?" - сказал он.

Борзов одержал победы на дистанциях 100 м и 200 м на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене с результатом 10,14 и 20,00 соответственно.

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