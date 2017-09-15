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Полиция Лондона арестовала пять человек на матче Лиги Европы "Арсенал" - "Кельн"

Спорт
15 сентября, 10:31 UTC+3 ТАСС

Начало матча было отложено на час из-за того, что болельщики "Кельна" пытались проникнуть на стадион без билетов

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Материал из 1 страницы
Перед матчем футбольной Лиги Европы "Арсенал" - "Кельн"

Перед матчем футбольной Лиги Европы "Арсенал" - "Кельн"

© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 15 сентября. Пять человек были арестованы после столкновений перед матчем футбольной Лиги Европы между английским "Арсеналом" и немецким "Кельном". Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

В четверг в Лондоне прошла встреча первого тура группового раунда Лиги Европы. "Арсенал" обыграл "Кельн" со счетом 3:1.

Начало матча было отложено на час из соображений безопасности, так как из Германии прибыло 20 тысяч болельщиков "Кельна", 17 тысяч - без билетов на игру. Перед игрой произошло несколько столкновений между фанатами "Кельна" и лондонскими полицейскими, в частности, болельщики проникли на стадион "Арсенала" "Эмирэйтс" без билетов и заняли места на домашней трибуне. После задержки игры полицейские попросили безбилетников покинуть арену.

"Каких-либо значительных инцидентов не зафиксировано. Пять человек были арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка", - сообщается в отчете полиции Лондона.

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен провести расследование инцидента. "Они единственные, кто могут проанализировать факты произошедшего", - заявил французский специалист.

"Арсенал" и "Кельн" выступают в группе Н с сербской "Црвеной Звездой" и белорусским БАТЭ. В следующем матче "Арсенал" сыграет в гостях с БАТЭ 28 сентября, в тот же день "Кельн" примет "Црвену Звезду".

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