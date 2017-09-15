Контракт на проведение Гран-при Сингапура "Формулы-1" продлен до 2021 года

ТАСС, 15 сентября. Контракт на проведение сингапурского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" продлен до 2021 года. Об этом сообщает пресс- служба "королевских гонок".

Предыдущее соглашение истекало в нынешнем году.

Гран-при Сингапура проводится с 2008 года. Этап нынешнего сезона проходит с 15 по 17 сентября.

CONFIRMED



We are delighted to announce a further four years of the #SingaporeGP #F1 #F1NightRace @F1NightRace pic.twitter.com/mvEXPQrQ0s — Formula 1 (@F1) 15 сентября 2017 г.