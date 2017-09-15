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Контракт на проведение Гран-при Сингапура "Формулы-1" продлен до 2021 года

Спорт
15 сентября, 10:40 UTC+3 ТАСС

Срок прежнего соглашения истекал в 2017 году

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Трасса "Формулы-1" в Сингапуре

Трасса "Формулы-1" в Сингапуре

© EFE/LYNN BO BO

ТАСС, 15 сентября. Контракт на проведение сингапурского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" продлен до 2021 года. Об этом сообщает пресс- служба "королевских гонок".

Предыдущее соглашение истекало в нынешнем году.

Гран-при Сингапура проводится с 2008 года. Этап нынешнего сезона проходит с 15 по 17 сентября.

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