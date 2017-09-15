Контракт на проведение Гран-при Сингапура "Формулы-1" продлен до 2021 года

"Ведомости": РЖД через три года смогут перевозить грузы в тяжелых вагонахТранспорт 15 сентября, 11:08
Чемпион "Формулы-1" Росберг стал менеджером гонщика КубицыСпорт 15 сентября, 11:07
Первый город на Таймыре: как на Енисее появились ворота в АрктикуВ стране 15 сентября, 11:00
Путеводитель по сериалам: лучшие премьеры этой осениКультура 15 сентября, 10:55
В лондонском метро прогремел взрывПроисшествия 15 сентября, 10:51
В Екатеринбурге состоялась премьера оратории "Огни Урала" по либретто 1932 годаНовости Урала 15 сентября, 10:49
Опубликован шорт-лист конкурса "СМИротворец" по Уральскому федеральному округуНовости партнеров 15 сентября, 10:40
Контракт на проведение Гран-при Сингапура "Формулы-1" продлен до 2021 годаСпорт 15 сентября, 10:40
Камень из арктического Норильска станет частью мемориала "Стена скорби" в МосквеОбщество 15 сентября, 10:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Контракт на проведение сингапурского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" продлен до 2021 года. Об этом сообщает пресс- служба "королевских гонок".
Предыдущее соглашение истекало в нынешнем году.
Гран-при Сингапура проводится с 2008 года. Этап нынешнего сезона проходит с 15 по 17 сентября.
CONFIRMED— Formula 1 (@F1) 15 сентября 2017 г.
We are delighted to announce a further four years of the #SingaporeGP #F1 #F1NightRace @F1NightRace pic.twitter.com/mvEXPQrQ0s