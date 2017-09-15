Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпион "Формулы-1" Росберг стал менеджером гонщика Кубицы

Спорт
15 сентября, 11:07 UTC+3 ТАСС

Кубица в 2011 году попал в серьезную аварию и более шести лет не пилотировал болид "Формулы-1"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Нико Росберг

Нико Росберг

© EPA/SRDJAN SUKI

ТАСС, 15 сентября. Чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Нико Росберг стал менеджером польского гонщика Роберта Кубицы, чтобы помочь ему вернуться в "королевские гонки". Об этом сообщает журнал Autosport.

Росберг стал чемпионом мира в прошлом году, а спустя пять дней после этого объявил о завершении карьеры. 32-летний немец заявлял, что хотел бы в будущем попробовать свои силы в управленческой роли в автоспорте или в качестве менеджера.

"Работать над возвращением в "Формулу-1" вместе с Нико - это фантастика, - сказал 32-летний Кубица. - Мы знаем друг друга с тех пор, когда были детьми. Он будет отличным активом в моем возвращении в "Формулу-1".

"Роберт и Льюис [Хэмилтон] - самые быстрые гонщики из всех, с кем я когда-либо выступал, поэтому я рад присоединиться к его команде и помочь ему вернуться в "Формулу-1", - сказал Росберг.

Карьера Кубицы

Кубица дебютировал в "Формуле-1" в 2006 году в составе команды "БМВ Заубер" и уже во второй гонке в карьере финишировал на подиуме, заняв третье место на Гран-при Италии. За немецкий коллектив он выступал до 2010 года, после чего перешел в Рено". Всего на его счету в "Формуле-1" 76 гонок, одна победа, один поул-позишн и 12 подиумов.

В феврале 2011 года, выступая в ралли Ронди ди Андора (Италия), Кубица попал в серьезную аварию: машину поляка занесло, она столкнулась с рельсом безопасности и заскользила вдоль него; на очередном стыке рельсов безопасности следующий рельс, отсоединившись, пробил автомобиль и оказался в салоне, причинив тяжелые травмы пилоту. Кубица получил множественные переломы правой руки, кисти и ноги. Многочисленные операции позволили избежать ампутации руки, но об автоспорте на какое-то время пришлось забыть.

Спустя год после аварии он вернулся в автоспорт, выступал в ралли и в кузовных чемпионатах. За руль болидов с открытыми колесами Кубица вернулся в нынешнем году: сперва он провел тесты на машине гоночной серии GP3, затем - "Формулы-Е", а в июне впервые после аварии сел за руль болида "Формулы-1" - на частных тестах "Рено" поляк проехал 115 кругов на машине 2012 года.

В начале августа на официальных тестах "Формулы-1" в Венгрии, где Кубица показал четвертое время, он пилотировал болид нынешнего года, который существенно отличается от прошлогодних из-за нового регламента. Из-за повреждения локтевого нерва подвижность правой кисти поляка серьезно ограничена, поэтому гонщику пришлось адаптировать стиль вождения и активнее работать плечом, что выполнить в кокпите болида "Формулы-1" непросто из-за отсутствия лишнего пространства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Росберг, Нико
Темы
Формула-1
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В лондонском метро прогремел взрыв
2
Власти Москвы объяснили ситуацию с парковками для сотрудников американских дипмиссий
3
В Великобритании умер самый старый кот в мире
4
"Ъ": кабмин обсудит введение налога для AliExpress, Amazon и eBay
5
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
6
У замначальника полиции Красноярского края прошли обыски
7
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама