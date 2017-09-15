Чемпион "Формулы-1" Росберг стал менеджером гонщика Кубицы

ТАСС, 15 сентября. Чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Нико Росберг стал менеджером польского гонщика Роберта Кубицы, чтобы помочь ему вернуться в "королевские гонки". Об этом сообщает журнал Autosport.

Росберг стал чемпионом мира в прошлом году, а спустя пять дней после этого объявил о завершении карьеры. 32-летний немец заявлял, что хотел бы в будущем попробовать свои силы в управленческой роли в автоспорте или в качестве менеджера.

"Работать над возвращением в "Формулу-1" вместе с Нико - это фантастика, - сказал 32-летний Кубица. - Мы знаем друг друга с тех пор, когда были детьми. Он будет отличным активом в моем возвращении в "Формулу-1".

"Роберт и Льюис [Хэмилтон] - самые быстрые гонщики из всех, с кем я когда-либо выступал, поэтому я рад присоединиться к его команде и помочь ему вернуться в "Формулу-1", - сказал Росберг.

Карьера Кубицы

Кубица дебютировал в "Формуле-1" в 2006 году в составе команды "БМВ Заубер" и уже во второй гонке в карьере финишировал на подиуме, заняв третье место на Гран-при Италии. За немецкий коллектив он выступал до 2010 года, после чего перешел в Рено". Всего на его счету в "Формуле-1" 76 гонок, одна победа, один поул-позишн и 12 подиумов.

В феврале 2011 года, выступая в ралли Ронди ди Андора (Италия), Кубица попал в серьезную аварию: машину поляка занесло, она столкнулась с рельсом безопасности и заскользила вдоль него; на очередном стыке рельсов безопасности следующий рельс, отсоединившись, пробил автомобиль и оказался в салоне, причинив тяжелые травмы пилоту. Кубица получил множественные переломы правой руки, кисти и ноги. Многочисленные операции позволили избежать ампутации руки, но об автоспорте на какое-то время пришлось забыть.

Спустя год после аварии он вернулся в автоспорт, выступал в ралли и в кузовных чемпионатах. За руль болидов с открытыми колесами Кубица вернулся в нынешнем году: сперва он провел тесты на машине гоночной серии GP3, затем - "Формулы-Е", а в июне впервые после аварии сел за руль болида "Формулы-1" - на частных тестах "Рено" поляк проехал 115 кругов на машине 2012 года.

В начале августа на официальных тестах "Формулы-1" в Венгрии, где Кубица показал четвертое время, он пилотировал болид нынешнего года, который существенно отличается от прошлогодних из-за нового регламента. Из-за повреждения локтевого нерва подвижность правой кисти поляка серьезно ограничена, поэтому гонщику пришлось адаптировать стиль вождения и активнее работать плечом, что выполнить в кокпите болида "Формулы-1" непросто из-за отсутствия лишнего пространства.