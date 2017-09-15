Хольм: борьба Лысенко и Баршима может привести к новому рекорду мира в прыжках в высоту

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Противостояние россиянина Данила Лысенко и катарца Мутаза Баршима может привести к тому, что мировой рекорд в прыжках в высоту, установленный в 1993 году кубинцем Хавьером Сотомайором, будет превзойден. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2004 года по прыжкам в высоту Стефан Хольм.

Лысенко на августовском чемпионате мира 2017 года в Лондоне занял второе место, взяв планку на высоте 2,38 метра, что является его личным рекордом. Свой предыдущий лучший результат он превзошел на четыре сантиметра. Победу одержал Баршим, показавший лучший результат сезона в мире (2,40).

"Я несколько раз видел выступление Лысенко, в том числе и в Лондоне, он действительно очень многообещающий прыгун. Так что если у него все будет хорошо, то он определенно будет одним из претендентов на победу на Олимпиаде 2020 года в Токио. Что касается мирового рекорда, то об этом сложно говорить. Представители уже нескольких поколений прыгунов предпринимали попытки побить его, и Лысенко - один из тех, кто может также предпринять попытку", - сказал Хольм.

"И для него, и для Баршима хорошо, что они противостоят друг другу. Потому что Баршим чувствовал себя одиноко на крупных турнирах, и когда я с ним говорил в Лондоне, то он сказал мне, что ему нужно чувствовать конкуренцию, чтобы прыгать выше. Возможно, Лысенко - тот парень, в противостоянии с которым результаты будут расти", - добавил он.

Мировой рекорд равен 2,45 м.