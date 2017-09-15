Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр спорта РФ Колобков примет участие в "Кроссе нации - 2017"

Спорт
15 сентября, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Центральный старт "Кросса нации - 2017" пройдет 16 сентября в Москве на территории природно-исторического парка "Тушинский"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр спорта РФ Павел Колобков (в центре)

Министр спорта РФ Павел Колобков (в центре)

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Участником центрального старта традиционного всероссийского дня бега "Кросс нации - 2017" станет министр спорта РФ Павел Колобков. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала заместитель Колобкова Марина Томилова.

Центральный старт "Кросса нации - 2017" пройдет 16 сентября в Москве на территории природно-исторического парка "Тушинский".

"Павел Анатольевич и сам примет участие в завтрашнем забеге в Москве", - сообщила Томилова.

"Кросс нации" - это масштабное спортивное мероприятие на территории России. В 2017 году участниками забега станут более 1,5 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и Подмосковье
2
Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректно
3
Власти Москвы объяснили ситуацию с парковками для сотрудников американских дипмиссий
4
Sky: полиция Великобритании считает взрыв в лондонском метро терактом
5
В лондонском метро прогремел взрыв
6
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
7
Скончался торгпред России в Нидерландах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама