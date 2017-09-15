Министр спорта РФ Колобков примет участие в "Кроссе нации - 2017"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Участником центрального старта традиционного всероссийского дня бега "Кросс нации - 2017" станет министр спорта РФ Павел Колобков. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала заместитель Колобкова Марина Томилова.

Центральный старт "Кросса нации - 2017" пройдет 16 сентября в Москве на территории природно-исторического парка "Тушинский".

"Павел Анатольевич и сам примет участие в завтрашнем забеге в Москве", - сообщила Томилова.

"Кросс нации" - это масштабное спортивное мероприятие на территории России. В 2017 году участниками забега станут более 1,5 млн человек.