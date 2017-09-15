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IIHF временно отстранила двух украинских хоккеистов из-за подозрений в договорном матче

Спорт
15 сентября, 12:17 UTC+3 ТАСС

Ранее украинский портал опубликовал материал, в котором утверждается, что вратарь и защитник сборной Украины "сдали" матч против команды Южной Кореи

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ТАСС, 15 сентября. Международная федерация хоккея (IIHF) временно отстранила игроков национальной сборной Украины Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводу, а также начала расследование в отношении спортсменов согласно Кодексу поведения IIHF. Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.

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Ранее украинский портал obozrevatel.com опубликовал материал, в котором утверждается, что вратарь Захарченко и защитник Варивода "сдали" матч против команды Южной Кореи, который состоялся 28 апреля и завершился победой азиатской команды в серии буллитов (2:1). Приведены два письма, написанные якобы этими игроками, в которых они обязуются вернуть по $30 тыс., так как не смогли обеспечить нужный результат - победу южнокорейцев с разницей в две шайбы. Оба хоккеиста признаются, что "пообещали за деньги слить игру".

Захарченко и Варивода временно отстранены от любых соревнований и мероприятий под эгидой IIHF. Организация проведет расследование в отношении предполагаемого нарушения хоккеистами правила 3.2 Кодекса поведения (участие в договорном матче) и правила 3.3.3 (отказ от сотрудничества с расследованием).

Изучив все имеющиеся доказательства и отчеты, включая данные о росте ставок на то, что украинская сборная пропустит две или более шайб, IIHF приняла решение открыть расследование в отношении спортсменов и просит Федерацию хоккея Украины (ФХУ) и участников расследования сотрудничать с организацией.

Ранее ФХУ дисквалифицировала Захарченко и Вариводу на неопределенный срок за попытку преднамеренного проигрыша матча чемпионата мира. На заседании совета ФХУ по итогам почерковедческой экспертизы было доказано, что расписки действительно писали Захарченко и Варивода. На основании этого совет ФХУ принял решение о дисквалификации.

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