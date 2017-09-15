Юрист: рассмотрение иска российских велогонщиков к WADA и Макларену может занять два года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Рассмотрение иска российских велосипедистов Кирилла Свешникова, Дмитрия Страхова и Дмитрия Соколова к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и канадскому юристу Ричарду Макларену может занять до двух лет. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер юридической компании VB&P Валентин Бородин, представляющий интересы спортсменов.

Ранее стало известно, что спортсмены подали иск к WADA и Макларену в Верховный суд канадской провинции Онтарио. В конце июля 2016 года Международный союз велосипедистов не допустил Свешникова, Страхова и Соколова к участию в Олимпийских играх из-за упоминания их в докладе независимой комиссии WADA под руководством Макларена.

"Рассмотрение таких споров в Канаде - это длительный процесс, - сказал Бородин. - Здесь нужно ориентироваться даже не на месяцы, а, возможно, и на годы, это может занять от одного года до двух лет. В зависимости от позиции другой стороны и в зависимости от того, как оперативно будет рассматривать дело судья. Но наши канадские коллеги сказали, что надо рассчитывать на период от одного года до двух лет".

Как рассказал ранее ТАСС спортивный агент Андрей Митьков, общая сумма требований составляет 7 млн канадских долларов ($5,8 млн США).