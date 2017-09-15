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Юрист: новости об иске велогонщиков РФ к WADA и Макларену появятся через 1-2 месяца

Спорт
15 сентября, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В июле 2016 года Международный союз велосипедистов не допустил трех российских гонщиков к участию в Играх из-за упоминания их в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Первые известия об иске, поданном российскими велогонщиками Кириллом Свешниковым, Дмитрием Страховым и Дмитрием Соколовым к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и канадскому юристу Ричарду Макларену, появятся через 1-2 месяца. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил официальный представитель российских спортсменов, юрист Валентин Бородин.

Ранее стало известно, что спортсмены подали иск к WADA и Макларену в Верховный суд канадской провинции Онтарио. В конце июля 2016 года Международный союз велосипедистов не допустил Свешникова, Страхова и Соколова к участию в Олимпийских играх из-за упоминания их в докладе независимой комиссии WADA под руководством Макларена.

"Иск официально зарегистрирован, впереди большая юридическая битва, мы уверены в своих силах. Мои клиенты - это три гонщика международного класса, которые посвятили всю свою жизнь спорту, и Олимпиада в Рио должна была стать вершиной их карьеры, ведь не у каждого есть шанс попасть второй раз на Игры. Поспешное и недостаточное расследование Макларена стало причиной того, что они были отстранены от Игр как спортсмены, которые подозревались в применении допинга, тем самым Макларен нанес непоправимый ущерб их репутации и моральные страдания", - сказал Бородин.

"Цель иска - защита своей профессиональной репутации и своего имени. Его подача еще не гарантирует победу, но мы уверены, что сможем представить необходимые доказательства и приложим все усилия для этого. Развитие событий может произойти в ближайшие 1-2 месяца", - добавил юрист.

Ранее спортивный агент Андрей Митьков сообщил ТАСС, что общая сумма требований составляет 7 млн канадских долларов ($5,8 млн США).

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