Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые БашГУ научились определять предрасположенность к спорту через ДНК

Спорт
15 сентября, 13:12 UTC+3 УФА УФА 15, сентября. /ТАСС

По словам ученых, у каждого человека есть набор генов, предрасполагающих к повышенной гибкости, скорости, силе или выносливости

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 15 сентября. /ТАСС/. Ученые Башкирского государственного университета (БашГУ) научились определять предрасположенность к спорту с помощью теста ДНК. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба вуза.

"По заданию Федерального центра подготовки спортивного резерва страны ученые БашГУ разработали подход, который помогает определить, есть ли вообще у человека способности к спортивным достижениям и какой вид спорта может сделать из ребенка олимпийского чемпиона", - говорится в сообщении пресс-службы БашГУ.

По словам ученых, у каждого человека есть набор генов, предрасполагающих к повышенной гибкости, скорости, силе или выносливости. Так по степени предрасположенности к ним можно определить, какой именно вид спорта подходит ребенку больше остальных.

"Стратегией развития медицины в настоящее время является ее персонализация, то есть проведение ранней ДНК- диагностики и профилактики. Если у детей есть генетический потенциал к выносливости, им не нужно специализироваться в тех видах спорта, где преимущественно требуются показатели силы и скорости", - сказала директор Центра молекулярной медицины БашГУ Эльза Хуснутдинова.

В университете пояснили, что материал для генетических исследований собирается с внутренней стороны щеки человека, а стоимость такой процедуры зависит от числа исследуемых генов, чем больше генов исследуется, тем выше стоимость услуги генетиков.

"Эти исследования помогут предотвратить несчастные случаи и повысить качество жизни", - сообщили в пресс-службе БашГУ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве и Подмосковье
2
Песков: Россия не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса
3
ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5%
4
Ученый: говорить об углублении Украиной Азовского моря некорректно
5
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
6
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде-2018
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама