Ученые БашГУ научились определять предрасположенность к спорту через ДНК

УФА, 15 сентября. /ТАСС/. Ученые Башкирского государственного университета (БашГУ) научились определять предрасположенность к спорту с помощью теста ДНК. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба вуза.

"По заданию Федерального центра подготовки спортивного резерва страны ученые БашГУ разработали подход, который помогает определить, есть ли вообще у человека способности к спортивным достижениям и какой вид спорта может сделать из ребенка олимпийского чемпиона", - говорится в сообщении пресс-службы БашГУ.

По словам ученых, у каждого человека есть набор генов, предрасполагающих к повышенной гибкости, скорости, силе или выносливости. Так по степени предрасположенности к ним можно определить, какой именно вид спорта подходит ребенку больше остальных.

"Стратегией развития медицины в настоящее время является ее персонализация, то есть проведение ранней ДНК- диагностики и профилактики. Если у детей есть генетический потенциал к выносливости, им не нужно специализироваться в тех видах спорта, где преимущественно требуются показатели силы и скорости", - сказала директор Центра молекулярной медицины БашГУ Эльза Хуснутдинова.

В университете пояснили, что материал для генетических исследований собирается с внутренней стороны щеки человека, а стоимость такой процедуры зависит от числа исследуемых генов, чем больше генов исследуется, тем выше стоимость услуги генетиков.

"Эти исследования помогут предотвратить несчастные случаи и повысить качество жизни", - сообщили в пресс-службе БашГУ.