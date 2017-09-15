Ученые БашГУ научились определять предрасположенность к спорту через ДНК

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УФА, 15 сентября. /ТАСС/. Ученые Башкирского государственного университета (БашГУ) научились определять предрасположенность к спорту с помощью теста ДНК. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба вуза.
"По заданию Федерального центра подготовки спортивного резерва страны ученые БашГУ разработали подход, который помогает определить, есть ли вообще у человека способности к спортивным достижениям и какой вид спорта может сделать из ребенка олимпийского чемпиона", - говорится в сообщении пресс-службы БашГУ.
По словам ученых, у каждого человека есть набор генов, предрасполагающих к повышенной гибкости, скорости, силе или выносливости. Так по степени предрасположенности к ним можно определить, какой именно вид спорта подходит ребенку больше остальных.
"Стратегией развития медицины в настоящее время является ее персонализация, то есть проведение ранней ДНК- диагностики и профилактики. Если у детей есть генетический потенциал к выносливости, им не нужно специализироваться в тех видах спорта, где преимущественно требуются показатели силы и скорости", - сказала директор Центра молекулярной медицины БашГУ Эльза Хуснутдинова.
В университете пояснили, что материал для генетических исследований собирается с внутренней стороны щеки человека, а стоимость такой процедуры зависит от числа исследуемых генов, чем больше генов исследуется, тем выше стоимость услуги генетиков.
"Эти исследования помогут предотвратить несчастные случаи и повысить качество жизни", - сообщили в пресс-службе БашГУ.