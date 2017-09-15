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Клепцов: тур кубка мира по футболу даст шанс увидеть трофей почти трети населения РФ

Спорт
15 сентября, 13:40 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Как рассказал журналистам представитель компании Coca-Cola - организатора тура Александр Клепцов, тур пройдет через территории, где проживает более 40 млн человек

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Кубок мира по футболу

Кубок мира по футболу

© Артем Коротаев/ТАСС

ОМСК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Тур кубка мира по футболу охватит территорию, где проживает почти треть населения России. Об этом заявил в Омске журналистам представитель компании Coca-Cola - организатора тура Александр Клепцов.

Омск стал вторым городом после Красноярска в маршруте кубка. "Специально для нашей страны мы совместно с ФИФА разработали самый продолжительный тур кубка чемпионата мира по футболу. Тур пройдет через территории, где проживает более 40 млн человек, и даст возможность почти трети населения нашей страны воочию увидеть этот легендарный трофей", - заявил Клепцов.

Он особо подчеркнул, что мероприятие позволит ощутить атмосферу футбольного праздника тем регионам, которые не примут в следующем году чемпионат. "Тур делает более доступной саму идеологию футболу и предоставит возможность как можно большему количеству россиян почувствовать себя частью новой футбольной истории России", - считает Клепцов.

Кубок будет выставлен в Омске 16 и 17 сентября в торговом центре "Континент", где с ним смогут сфотографироваться все желающие. "По нашим подсчетам в час успевают сделать фотографию около 600 человек. И можно сказать, что омичам повезло принимать кубок именно в выходные", - рассказал представитель компании-организатора тура.

Тур кубка чемпионата мира стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей посетит 15 городов, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран мира. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает в еще девяти российских городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тыс км.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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