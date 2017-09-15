WBA назначила бой между российским боксером Биволом и шведом Джеком за пояс чемпиона мира

ТАСС, 15 сентября. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги на право организации титульного боя в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг) между временным чемпионом по версии организации россиянином Дмитрием Биволом и действующим чемпионом шведом Баду Джеком. Об этом сообщает пресс-служба WBA.

Торги назначены на 25 сентября. Они пройдут в штаб- квартире организации в Панаме.

Ранее в июле WBA приняла решение устроить торги на проведение боя между 26-летний Биволом и действующим на тот момент обладателем пояса британцем Натаном Клеверли. Позднее организация разрешила Клеверли провести защиту против Джека 26 августа. Условием проведением это боя было то, что победитель поединка должен был встретиться с Биволом.

Джек завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, нокаутировав Клеверли в пятом раунде.

Бивол завоевал титул "временного" чемпиона мира WBA в мае прошлого года в поединке с доминиканцем Феликсом Валерой и дважды его защитил. Россиянин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 11 побед (9 нокаутом).