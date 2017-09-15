МВД в 2017 году зафиксировало один случай нарушения антидопингового законодательства в РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Одно правонарушение, связанное с использованием запрещенных в спорте препаратов, зарегистрировано в России в 2016-2017 гг. Об этом говорится в ответе МВД на запрос члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева (ЛДПР).

В августе депутат обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, а также к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой предоставить информацию о количестве лиц, привлеченных к наказанию в соответствии с новым законом об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга.

"МВД РФ рассмотрено ваше обращение по вопросу представления статистической информации о числе лиц, подвергнутых уголовному преследованию и привлеченных к ответственности по статьям 230.1 и 230.2 ( за склонение спортсмена и использование в отношении него субстанций и (или) методов, запрещенных в спорте - прим ТАСС) Уголовного кодекса РФ, с указанием вида назначенного наказания", - говорится в ответе на запрос, подписанном замминистра внутренних дел Александром Махоновым.

По данным МВД, "за период с 2016 года по первое полугодие 2017 года по указанным статьям Уголовного кодекса РФ не выявлено ни одного лица, совершившего указанные преступления". При этом, отмечается в документе, "за первое полугодие 2017 года зарегистрировано одно преступление сотрудниками полиции МВД по Чувашской республике по статье 230.2 УК РФ".

Наказание за допинг

В ноябре прошлого года в Уголовный кодекс РФ и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ были введены две новые статьи - 230.1, 230.2, устанавливающие ответственность за склонение спортсмена к использованию и за использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных в спорте.

Согласно этим статьям, "склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте", будет наказываться штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Судья сможет также назначить наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года.

Если преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору в отношении одного или нескольких несовершеннолетних спортсменов либо с применением насилия или с угрозой его применения, оно будет наказываться штрафом до 500 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до 1 года, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. В качестве альтернативного наказания добавлена возможность ограничения свободы на срок до 2 лет с запретом работать на определенных должностях до 4 лет.

Тренеру, врачу или другому специалисту в области физкультуры и спорта, давшему спортсмену "независимо от его согласия" запрещенные субстанции, будет грозить штраф до 1 млн рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года с запретом работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет. Если же данные преступления повлекут по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, виновному грозит ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет. Судья также может на 5 лет запретить осужденному работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью.