КХЛ будет ежегодно выделять 60 млн рублей на развитие детского хоккея

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ежегодно будет выделять 60 млн рублей на развитие детского хоккея. Об этом журналистам рассказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.
В пятницу в Москве состоялось заседание совета директоров КХЛ.
"На финансирование и развитие детского хоккея КХЛ будет выделять 60 млн ежегодно", - сказал президент КХЛ.
"Новокузнецкий "Металлург" как участник прошлого чемпионата получит выручку от продажи ТВ-прав и прибыли, - продолжил он. - Совет директоров рекомендовал клубу направить эти средства на развитие детско-юношеского хоккея".
Президент лиги отметил, что матчи первой недели сезона посетили 260 тысяч зрителей. "На второй и третьей неделях посещаемость снизилась. Работаем с командами, которые отстают. Мы хотим, чтобы хоккей оставался конкурентным среди других видов досуга", - сказал президент лиги.