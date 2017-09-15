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КХЛ будет ежегодно выделять 60 млн рублей на развитие детского хоккея

Спорт
15 сентября, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Также президент лиги Дмитрий Чернышенко сообщил, что КХЛ рекомендовал новокузнецкому "Металлургу" направить на развитие детско-юношеского хоккея выручку за прошлый сезон

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Дети на хоккейной тренировке

Дети на хоккейной тренировке

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ежегодно будет выделять 60 млн рублей на развитие детского хоккея. Об этом журналистам рассказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.

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В пятницу в Москве состоялось заседание совета директоров КХЛ.

"На финансирование и развитие детского хоккея КХЛ будет выделять 60 млн ежегодно", - сказал президент КХЛ.

"Новокузнецкий "Металлург" как участник прошлого чемпионата получит выручку от продажи ТВ-прав и прибыли, - продолжил он. - Совет директоров рекомендовал клубу направить эти средства на развитие детско-юношеского хоккея".

Президент лиги отметил, что матчи первой недели сезона посетили 260 тысяч зрителей. "На второй и третьей неделях посещаемость снизилась. Работаем с командами, которые отстают. Мы хотим, чтобы хоккей оставался конкурентным среди других видов досуга", - сказал президент лиги.

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