КХЛ будет ежегодно выделять 60 млн рублей на развитие детского хоккея

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ежегодно будет выделять 60 млн рублей на развитие детского хоккея. Об этом журналистам рассказал президент лиги Дмитрий Чернышенко.

В пятницу в Москве состоялось заседание совета директоров КХЛ.

"На финансирование и развитие детского хоккея КХЛ будет выделять 60 млн ежегодно", - сказал президент КХЛ.

"Новокузнецкий "Металлург" как участник прошлого чемпионата получит выручку от продажи ТВ-прав и прибыли, - продолжил он. - Совет директоров рекомендовал клубу направить эти средства на развитие детско-юношеского хоккея".

Президент лиги отметил, что матчи первой недели сезона посетили 260 тысяч зрителей. "На второй и третьей неделях посещаемость снизилась. Работаем с командами, которые отстают. Мы хотим, чтобы хоккей оставался конкурентным среди других видов досуга", - сказал президент лиги.