Российский ходок Широбоков претендует на звание восходящей звезды года в Европе

ТАСС, 15 сентября. Российский ходок Сергей Широбоков включен в число претендентов на звание восходящей легкоатлетической звезды по итогам года. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской ассоциации легкой атлетики.

В текущем году Широбоков, выступавший под нейтральным флагом, завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне на дистанции 20 км. Также 18-летний Широбоков выиграл золото юниорского чемпионата Европы на дистанции 10 км.

Также на звание восходящей звезды года претендуют шведский прыгун с шестом Арманд Дуплантис, норвежский бегун Якоб Ингебригтсен, немецкий десятиборец Никлас Кауль, украинский метатель молота Михаил Кохан, белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, немецкий толкатель ядра Тимо Нортхофф, британский спринтер Рис Прескод, греческий прыгун в длину Милтиадис Тентоглу и норвежский барьерист Карстен Вархольм.

У женщин в аналогичной номинации на звание восходящей звезды года претендуют британка Майа Бруней (бег на короткие дистанции), турчанка Ясемин Джан (бег на длинные дистанции), молдованка Александра Емельянова (метание диска), швейцарка Ясмин Гигер (бег с барьерами), немка Констанц Клостерхалфен (бег на средние дистанции), хорватка Сара Колак (метание копья), швейцарка Делия Склабас (бег на средние дистанции) и украинки Юлия Левченко (прыжки в высоту), Ярослава Магучих (прыжки в высоту) и Алина Шух (семиборье).

Голосование проходит в социальных сетях Европейской ассоциации легкой атлетике. Болельщики могут проголосовать за спортсменов в Facebook или Twitter.