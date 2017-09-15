Футболист "Краснодара" Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий "Краснодара" Федор Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

Как ранее сообщила газета "Спорт-Экспресс", данное решение было принято по итогам ответного матча раунда плей-офф между "Краснодаром" и сербской "Црвеной Звезды", где Смолов слишком эмоционально общался с судейской бригадой.

"Да, Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков", - заявил Хашиг.

"Краснодар" не смог пробиться в групповой раунд Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч "Црвене Звезде" (3:2, 1:2).