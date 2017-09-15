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Все гребцы сборной России получили американские визы для участия в ЧМ

Спорт
15 сентября, 16:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В пресс-службе Федерации гребного спорта России сообщили, что спортсмены отправятся на турнир в США 18 сентября

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© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по академической гребле в полном составе получила американские визы и готова к участию в чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гребного спорта России (ФГСР).

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Ранее посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновилась 1 сентября только в Москве, но делегация сборной России смогла пройти собеседование только через две недели после указанного срока.

"Все спортсмены получили американские визы, они вылетают на турнир 18 сентября. Остальные члены делегации отправятся на турнир 28 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в состав национальной команды на мировое первенство, которое пройдет в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября, включены 38 российских спортсменов.

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