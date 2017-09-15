Бойцы Росгвардии обеспечивают безопасность тура кубка мира по футболу

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие, бойцы Росгвардии совместно с другими сотрудниками правоохранительных органов обеспечивают безопасность тура кубка мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Войска национальной гвардии Российской Федерации принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в местах показа футбольного трофея", - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Маршрут большого тура включает 25 городов России. Бойцы ОМОН и СОБР обеспечат силовое прикрытие на протяжении всего маршрута кубка от Калининграда до Владивостока.

Тур кубка чемпионата мира стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей посетит 15 городов, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран мира. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает в еще девяти российских городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тыс км.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.