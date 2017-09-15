Чернышенко: клубы, которые покинут КХЛ, станут известны после регулярного чемпионата

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Три клуба, которые будут исключены из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам нынешнего сезона, станут известны, скорее всего, после завершения регулярного чемпионата. Об этом журналистам сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

КХЛ в мае опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды. Рейтинг учитывает как спортивные, так и экономические параметры.

"Рейтинг составляется два раза: по итогам регулярного чемпионата и плей-офф. После чего совет директоров примет решение, какие клубы могут быть отчислены. Все промежуточные итоги - это спекуляция, - сказал Чернышенко. - Все, скорее всего, будет ясно по итогам регулярного чемпионата, просто может поменяться порядок всего рейтинга".

"Маловероятно, что клуб, попавший в плей-офф, будет среди последних трех. Но что касается трех клубов, то это будет ясно по завершении регулярного чемпионата, и клубы могут подготовиться к трансферной политике", - добавил он.