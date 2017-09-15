Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чернышенко: клубы, которые покинут КХЛ, станут известны после регулярного чемпионата

Спорт
15 сентября, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

КХЛ в мае опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Три клуба, которые будут исключены из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам нынешнего сезона, станут известны, скорее всего, после завершения регулярного чемпионата. Об этом журналистам сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Смотрите также

Тимченко: КХЛ попрощается с клубами, не соответствующими критериям лиги

Чернышенко: "Слован" предоставил КХЛ гарантию выплат задолженностей до 30 сентября

КХЛ получила прибыль в размере 120 млн рублей по итогам сезона-2016/17

КХЛ в этом сезоне продолжит сотрудничество с независимыми лабораториями WADA

КХЛ в мае опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды. Рейтинг учитывает как спортивные, так и экономические параметры.

"Рейтинг составляется два раза: по итогам регулярного чемпионата и плей-офф. После чего совет директоров примет решение, какие клубы могут быть отчислены. Все промежуточные итоги - это спекуляция, - сказал Чернышенко. - Все, скорее всего, будет ясно по итогам регулярного чемпионата, просто может поменяться порядок всего рейтинга".

"Маловероятно, что клуб, попавший в плей-офф, будет среди последних трех. Но что касается трех клубов, то это будет ясно по завершении регулярного чемпионата, и клубы могут подготовиться к трансферной политике", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
2
Восемь новых участков метро начнут строить в Москве до конца 2017 года
3
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
4
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
5
В Подмосковье отключено 18 подстанций из-за падения дерева на линию электропередачи
6
"Достойный фильм без кощунств": отзывы кинодеятелей на фильм "Матильда"
7
СМИ: создание зоны деэскалации в Идлибе вызвало раскол в лагере экстремистов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама