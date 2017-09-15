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ПКР получил возможность заявлять спортсменов на соревнования под эгидой МПК

Спорт
15 сентября, 16:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Международный паралимпийский комитет в пятницу открыл Паралимпийскому комитету России доступ в систему управления спортивными данными

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МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в пятницу, спустя год после своего отстранения, получил от Международного паралимпийского комитета (МПК) доступ в систему управления спортивных данных, с помощью которой осуществляется заявка атлетов на квалификационные паралимпийские соревнования. Об этом сообщил ТАСС руководитель рабочей группы по подготовке и участию сборных России в XII зимних Паралимпийских играх, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"Сегодня МПК вновь открыл ПКР доступ в систему управления спортивными данными (SDMS) для национальных паралимпийских комитетов по предоставлению документов на спортсменов - участников соревнований, проводимых под эгидой МПК, - отметил Рожков. - Доступ в систему был закрыт для ПКР в сентябре 2016 года, когда МПК временно приостановил наше членство".

"Доступ в систему позволит ПКР направить необходимые документы на спортсменов - участников квалификационных соревнований к Паралимпийским играм 2018 года по лыжным гонкам, биатлону, горным лыжам и сноуборду, оплатить лицензии МПК, подать заявки на прохождение международной функциональной классификации и участие в соревнованиях, а также отследить результаты и рейтинги атлетов, регистрировать биографические и спортивные данные", - сообщил собеседник агентства.

Ближайшие квалификационные соревнования пройдут по горнолыжному спорту - с 5 по 8 ноября в Нидерландах, сноуборду - с 7 по 8 ноября в ОАЭ, лыжным гонкам и биатлону - с 7 по 17 декабря в Канаде.

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