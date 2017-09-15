Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Александр Медведев: присутствие Третьяка в совете директоров пойдет на пользу КХЛ

Спорт
15 сентября, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В пятницу глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк был избран в новый совет директоров по итогам общего собрания КХЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Медведев

Александр Медведев

© ТАСС/ Артем Коротаев

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Введение в совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка должно пойти на пользу лиге. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров КХЛ Александр Медведев.

В пятницу Третьяк был избран в новый совет директоров по итогам общего собрания КХЛ.

"У нас есть взаимодействие с Федерацией хоккея России. Оно налажено и идет на пользу всем сборным, поэтому конфликтных ситуаций нет. И его [Третьяка] присутствие тоже пойдет на пользу", - сказал Медведев.

Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года.

Смотрите также

Владислав Третьяк пополнил состав совета директоров КХЛ

Третьяк заявил, что его волнует посещаемость матчей КХЛ

Чернышенко: клубы, которые покинут КХЛ, станут известны после регулярного чемпионата

Чернышенко: "Слован" предоставил КХЛ гарантию выплат задолженностей до 30 сентября

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
2
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
3
Станция Cassini вошла в атмосферу Сатурна и прекратила свое существование
4
Восемь новых участков метро начнут строить в Москве до конца 2017 года
5
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
6
В Подмосковье отключено 18 подстанций из-за падения дерева на линию электропередачи
7
МЧС объявило штормовое предупреждение в девяти регионах ЦФО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама