Александр Медведев: присутствие Третьяка в совете директоров пойдет на пользу КХЛ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Введение в совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка должно пойти на пользу лиге. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров КХЛ Александр Медведев.

В пятницу Третьяк был избран в новый совет директоров по итогам общего собрания КХЛ.

"У нас есть взаимодействие с Федерацией хоккея России. Оно налажено и идет на пользу всем сборным, поэтому конфликтных ситуаций нет. И его [Третьяка] присутствие тоже пойдет на пользу", - сказал Медведев.

Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года.