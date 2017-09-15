Александр Медведев: присутствие Третьяка в совете директоров пойдет на пользу КХЛ

Первая футбольная секция для детей с особенностями развития открылась на УралеСпорт 15 сентября, 17:16
Фотовыставка "Такой разный Северный Кавказ" откроется перед ТАССНовости агентства 15 сентября, 17:16
Вышли в плюс: 120 млн рублей прибыли за сезон и другие итоги совета директоров КХЛСпорт 15 сентября, 17:14
УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитраСпорт 15 сентября, 17:12
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метроМеждународная панорама 15 сентября, 17:11
Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017Новости партнеров 15 сентября, 17:09
Набиуллина назвала предпосылки для возможного повышения рейтинга РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 17:04
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам годаСпорт 15 сентября, 17:03
Вадим Репин: "Русские Сезоны" стали чем-то совершенно уникальнымНовости партнеров 15 сентября, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Введение в совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка должно пойти на пользу лиге. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров КХЛ Александр Медведев.
В пятницу Третьяк был избран в новый совет директоров по итогам общего собрания КХЛ.
"У нас есть взаимодействие с Федерацией хоккея России. Оно налажено и идет на пользу всем сборным, поэтому конфликтных ситуаций нет. И его [Третьяка] присутствие тоже пойдет на пользу", - сказал Медведев.
Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года.